Ecco le maglie più belle nella storia della Serie A: in classifica c’è anche quella della Fiorentina

Ci sono vari motivi per cui la maglia di una squadra può essere ricordata. Un grande campione che l’ha vestita, un trofeo alzato con quella addosso, oppure semplicemente un binomio colori-design particolarmente azzeccato. ESPN ha cercato di mettere insieme questi criteri e ha stilato la classifica delle 10 maglie più belle di sempre della Serie A.

Ci sono la maglia della Roma campione d’Italia 2000/01, quella del Brescia indossata da Baggio, quella del Napoli di Maradona e del Milan degli olandesi, quella dell’Inter di Ronaldo. Ma al primo posto, ebbene si, c’è la maglia della Fiorentina. In particolare quella della stagione 1999/00, indossata tra gli altri da Batistuta e Rui Costa.

Una casacca firmata FILA, viola con maniche e inserti bianchi, resa gloriosa non solo per i grandi calciatori che l’hanno indossata ma anche per i palcoscenici che l’hanno vista protagonista. Su tutti la Champions League, con quella straordinaria vittoria sul campo dell’Arsenal firmata proprio dal Re Leone Batistuta.