Ecco l’idea di riserva se Ceccherini dovesse lasciare la Fiorentina

Porte girevoli in difesa per la Fiorentina, in un reparto dove non c’è l’emergenza che invece prevale a centrocampo ma laddove potrebbero esserci degli avvicendamenti. Si procederà in ogni caso rispettando la regola dell’uno contro uno, cioè ad un’uscita corrisponderà un acquisto. E l’indiziato per lasciare Firenze potrebbe essere Federico Ceccherini: secondo Tmw l’idea di riserva di Pradè in tal caso sarebbe quella di Fabio Pisacane, difensore del Cagliari, classe ’86. Il difensore dei sardi fin qui è stato uno dei più impiegati da Maran e arriverebbe come alternativa ai titolari già noti.