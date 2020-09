Ecco l’offerta importante per Milenkovic e arriva dalla Premier: la Fiorentina ci pensa?

Non solo Chiesa, clima caldo anche intorno a Nikola Milenkovic, per il quale è arrivata una proposta importante da parte di un club di Premier League: si tratta del West Ham che secondo Sportitalia avrebbe offerto 32 milioni di euro alla Fiorentina. Soldi molto vicini alla pretesa da 40 milioni di Commisso e con due anni di contratto per il serbo, è una cifra che potrebbe anche far vacillare la Fiorentina, a quel punto con la necessità di acquistare almeno due difensori.

