Ecco Maleh, mezzala di qualità e dinamismo. La Fiorentina ed un’operazione per il futuro

La Fiorentina si muove con decisione su Youssef Maleh. Il classe ’98 del Venezia è un centrocampista di ottime prospettive, nel giro dell’Under 21 azzurra, con la quale ha recentemente debuttato contro la Slovenia. Mezzala offensiva, abile negli inserimenti e propositiva, Maleh è cresciuto nel vivaio del Cesena. Successivamente il ragazzo ha giocato anche al Ravenna, per arrivare poi in Veneto salendo di categoria. Mancino puro, ha qualità tecnica e buona visione di gioco. La dirigenza viola in queste ore sta cercando di anticipare la concorrenza (sul ragazzo ci sono anche Sampdoria, Cagliari, Sassuolo, Bologna ed Hellas Verona), ed acquistare il calciatore per poi mandarlo a fare esperienza. Il giovane italo-marocchino è gestito da Pagliari, agente che collabora con Minieri, procuratore di Castrovilli e Kouame. Gli sviluppi però potrebbero anche essere diversi, con Maleh che potrebbe prendere la via di Empoli e raggiungere l’ex mister Dionisi: Ricci farebbe allora il percorso inverso. Vedremo se nelle prossime ore ci saranno novità, la Fiorentina prova a scommettere per il futuro.

