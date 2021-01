Ecco Man, il talento mancino in ascesa che piace alla Fiorentina. Il prezzo però… VIDEO

Talentuoso, e di grande personalità. Dennis Man da anni ha ormai attirato l’attenzione degli addetti ai lavori europei a suon di gol e belle giocate. La Fiorentina lo osserva molto attentamente. Ala mancina rapida e dotata di grande dribbling, Man si esprime al meglio partendo da destra in un 4-3-3. Classe ’98, è il capitano dello Steaua Bucarest, il club più rinomato del suo paese, la Romania. Buona struttura fisica, doti balistiche invidiabili, Man sa incidere sia sul piano delle reti che degli assist.

Il ragazzo di Vladimirescu, dopo aver ben impressionato con l’Under 21 si è guadagnato spazio con la nazionale maggiore. La sua valutazione si aggira tra gli 8 ed i 10 milioni di euro, ma la dirigenza del club rossoblu sembra avere idee diverse. Sembra che per meno di 15/16 milioni di euro il talento romeno non si sposterà da Bucarest. La Fiorentina è vigile sul calciatore, ma oggi il prezzo fissato appare troppo alto per le intenzioni di Pradè e colleghi. La prossima finestra di mercato fornirà novità importanti: alle giuste cifre Man potrebbe essere il classico colpo a sorpresa, per il presente ed il futuro.

Ecco un video intanto, per dare un’idea delle qualità e delle caratteristiche del giovane attaccante in forza allo Steaua Bucarest: