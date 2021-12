Ecco Martinez, quando la gavetta ripaga. Potenza e grinta per l’attacco della Fiorentina VIDEO

Di strada ne ha dovuta fare tanta Toni Martinez per emergere nel calcio che conta. Il centravanti spagnolo classe ’97, attualmente in forza al Porto, è passato per le ostiche e polverose serie minori dopo essere cresciuto nelle giovanili di Valencia e West Ham. La Fiorentina sta pensando al calciatore di Conceicao per sostituire il flop Kokorin e garantirsi un’alternativa offensiva.

Nativo di Barrio del Progreso, piccolo paesino della provincia di Murcia, Martinez è passato da Valladolid, Rajo Majadahonda e Lugo prima di riuscire ad affermarsi in Portogallo. Nella stagione 2019/2020 il 24enne iberico ha realizzato 14 reti col Famaliçao, in 39 presenze, condite da 6 assist. Il Porto lo ha notato e acquistato per dare manforte al proprio attacco. Martinez ha le stigmate del vero bomber di scorta. Coi Dragoes sono 12 le reti in un anno e mezzo, spesso decisive, in pochissime presenze da titolare.

Grande struttura fisica, spirito da combattente nato, Martinez è un centravanti puro di piede destro. Tiro potente, ha anche la qualità per realizzare reti di insospettabile ottima fattura e se la cava nel gioco aereo. Professionista umile e volenteroso, le sue movenze non sono lente se proporzionate alla considerevole stazza. Il ragazzo potrebbe arrivare a Firenze con la formula del prestito con diritto di riscatto, in attesa di effettuare ulteriori valutazioni in estate.

Ecco ora dei video per dare un’idea delle caratteristiche del calciatore spagnolo: