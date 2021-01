Classe ’96, in forza al Talleres, il centrocampista argentino Tomas Pochettino ha attirato l’attenzione della dirigenza viola. Cresciuto nel vivaio del Boca Juniors, da quasi 3 anni milita nel club di Cordoba, e le sue prestazioni sono andate in crescendo. Pochettino è un calciatore di ottima qualità tecnica, e provvisto di una discreta struttura fisica. Destro di piede, il nativo di Rafaela può disimpegnarsi sia da mezzala che da centrocampista centrale, pur non essendo affatto un ‘regista’ nel senso più puro del termine. Il suo contratto scadrà a Giugno 2021 ed il calciatore argentino, di passaporto italiano, sembra ormai intenzionato a tentare l’avventura europea. Pradè è al lavoro per il calciatore, ed nei prossimi giorni la trattativa potrebbe entrare nel vivo.

La Fiorentina è alla ricerca di un centrocampista che possa agire davanti alla difesa ed impostare l’azione ma pure giostrare qualche metro più avanti, e Pochettino potrebbe essere il nome giusto, ad un prezzo decisamente abbordabile. In attesa di sviluppi, ecco dei video per dare un’idea delle qualità del calciatore argentino: