Ecco Ricci, il gioiello dell’Empoli che ha stregato Pradè VIDEO

Giovanissimo, ma con la personalità del veterano e nessuna paura di prendersi responsabilità. Samuele Ricci, centrocampista dell’Empoli, è nato nel 2001 e ad Agosto compirà 19 anni. Dopo l’ascesa nelle giovanili azzurre il ragazzo di Pontedera è stato gettato nella mischia in Serie B da mister Bucchi, e con mister Marino è poi diventato un titolare inamovibile a suon di prestazioni eccellenti. Ricci gioca come vertice basso davanti alla difesa, e si fa notare in entrambe le fasi di gioco. Destro naturale, è un calciatore intelligente tatticamente e dotato di ottima tecnica. Fisicamente non un colosso, sa comunque farsi rispettare, e può agire anche da mezzala. Abile nelle letture tattiche, sa rallentare e cucire il gioco da maestro e mostra una maturità decisamente fuori dal comune. Il ragazzo è anche membro stabile delle nazionali giovanili dell’Italia.

Il direttore sportivo viola Daniele Pradè stravede per Ricci e avrebbe già avviato i contatti con il suo entourage per portarlo alla Fiorentina. Il ragazzo è gestito dai fratelli Federico e Andrea Pastorello, storici assistenti di Giuseppe Rossi. I rapporti con l’Empoli sono ottimi, in virtù anche di precedenti affari di mercato fra le parti. A preoccupare la Fiorentina, però, è la valutazione di 15 milioni di euroche potrebbe aumentare in caso di una vera e propria asta estiva. Sul calciatore c’è l’attenzione di tante squadre. La strategia potrebbe essere quella di prenotare il ragazzo, lasciandolo in prestito ad Empoli. Vedremo se nelle prossime settimana la dirigenza viola sceglierà di sferrare l’assalto decisivo. Ecco ora un video per dare un’idea delle caratteristiche del ragazzo toscano: