Eccola la punta! E se il Cabrovic terrorizza così il Portogallo, Italiano può davvero pensare di ritrovare la sua miglior Fiorentina

Senz’ombra di dubbio, la Fiorentina vista al ‘Pedreira’ lo scorso giovedì è stata la miglior versione della stagione corrente. Approccio azzeccato, match in trasferta sbloccato prima dell’intervallo e goleada nel finale a mettere un’ipoteca sulla qualificazione. La doppia doppietta del duo Jovic-Cabral ha lasciato a bocca aperta tutti i 1600 arrivati in Portogallo, che forse al massimo si sarebbero augurati di strappare un pareggio al temibile Sporting Braga.

L’espulsione all’ora di gioco dei padroni di casa, invece, ha indirizzato nel più veloce dei binari la prestazione di una Fiorentina che ha fatto ritrovare ad Italiano i suoi centravanti. Prima Jovic, con la miglior performance da quando veste la casacca viola e poi Cabral, con una rete da funambolo e un’altra da giocatore che porta quel numero che il brasiliano si ritrova appiccicato sulla schiena. Il Cabrovic ha distrutto la formazione lusitana, portando addirittura qualcuno a pensare che il problema centravanti facesse già parte del passato.

“Eccola la punta!” apostrofava un celebre audio circolato nelle chat WhatsApp dei tifosi viola. Ecco, finalmente, Jovic e Cabral: entrambi nella stessa serata, entrambi nella stessa gara. La parola d’ordine adesso sarà continuità, già dalla partita contro l’Empoli, per trovare quei gol nella competizione in cui la Fiorentina sta facendo più fatica. In questa stagione, infatti, più che il gioco, a Italiano sono sempre mancate le reti delle sue due punte. Prese al plurale, dato che il tecnico non ha mai voluto scegliere un titolare designato.

E allora eccolo il tanto agognato post-Vlahovic che si delinea all’orizzonte. Un mix fra le due alternative che a Braga hanno dimostrato di poter agilmente perforare le retroguardie più allegre. Lungi dall’aver pareggiato la pessima stagione finora realizzata, il Cabrovic si è preso una prima rivincita. Piccola, rispetto alle tantissime gare steccate, ma comunque sufficiente – si spera – per avanzare nell’altra Coppa che può togliere soddisfazioni simili a quelle che i più di mille da Firenze hanno provato nello stadio nella roccia del nord del Portogallo.