Eccone un altro: “Fabbri? Arbitraggio sufficiente in Lazio-Fiorentina. Dragowski aggancia il piede di richiamo di Caicedo”

Di tutto e di più stiamo leggendo e sentendo circa l’arbitraggio del signor Fabbri durante Lazio-Fiorentina. L’ex direttore di gara Massimo Chiesa, su Calciomercato.com, è arrivato a dare un 6, quindi la sufficienza, al fischietto ravennate. “​Al 66’ Caicedo cade a terra nell’area della Fiorentina – scrive Chiesa – per l’arbitro è rigore. Il portiere viola Dragowski aggancia il piede di richiamo dell’attaccante della Lazio che sembrava essere già in caduta. L’arbitro è vicino all’azione e valuta il contatto da rigore, nulla può il Var davanti a una valutazione chiara. Restano dubbi sulla decisione. Corretto il rosso diretto a Vlahovic per la gomitata a Patric“.

