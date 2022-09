Ed è già crocevia turco

Arriva già alla decima partita stagionale un crocevia importante per l’anno della Fiorentina. Giovedì sarà Istanbul Basaksehir-Fiorentina, sulla carta la partita più difficile per i ragazzi di Vincenzo Italiano nel girone di Conference League. La più complicata… ça va sans dire, perché quella più facile si è trasformata in un clamoroso pareggio al Franchi contro il Riga. Mentre a Firenze si consumava l’impensabile, la squadra turca schiantava 0-4 l’Hearts fuori casa, portandosi da sola al comando del Gruppo A.

In Turchia sarà una partita fondamentale per capire quale sarà il destino dei viola in Conference League: se puntare al primo posto (come inizialmente sperato), oppure rincorrere la seconda piazza disponibile. In caso di sconfitta viola, la squadra di Istanbul avrà strada libera verso il primato, mentre scozzesi e lettoni proveranno la rincorsa lontano dalle due favorite.

Decima giornata ed è già sfida fondamentale. Morale: basso. Serve una vittoria di carattere, in un ambiente molto difficile, per riportare l’entusiasmo di inizio anno a Firenze.