Ed un tormentato ex viola vuole già cambiare maglia. Il Napoli lo tenta?

Il procuratore dell’ex giocatore della Fiorentina Jordan Veretout, Mario Giuffredi, è intervenuto a Radio Marte parlando del futuro del suo assistito. Un futuro quello dell’attuale giocatore della Roma molto incerto.

Infatti, durante il trasferimento estivo dal viola al giallorosso, il giocatore era stato tentato anche dal Napoli. I partenopei, proprio adesso starebbero puntando il francese e Giuffredi ha giustificato la questione così: “Io so che De Laurentiis ha chiesto Veretout alla Roma già nel mercato di gennaio ma non c’era il tempo necessario per intavolare una trattativa. Non escludo la possibilità che possa andare al Napoli in estate”.

Il cambio maglia estivo è diventato sport per Veretout?