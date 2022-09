Ederson: “L’Atalanta mi ha parlato di un progetto importante: voglio riportarla in Europa. L’anno scorso faceva fatica a giocare in casa…”

In estate Ederson è passato dalla Salernitana all’Atalanta, una delle operazioni più interessanti del calciomercato italiano. Il prossimo avversario della Fiorentina ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale ha risposto anche al motivo per cui, tra le tante offerte, alla fine ha scelto la squadra di Gasperini:

“È stata la squadra che mi ha voluto di più. Mi hanno parlato di un progetto importante, soprattutto per me che sono giovane. Rispetto all’anno scorso è cambiata la mentalità: prima era più offensiva, ma in casa si vedeva che faceva fatica. Oggi mi sembra una squadra più libera di testa. Adesso voglio un’Atalanta di nuovo al top, magari in Europa, potrà essere di grande aiuto”.