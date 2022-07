Ederson tosto da raggiungere non solo per la Fiorentina, anche l’Atalanta si arrende? De Sanctis: “Resta a Salerno al 99%”

Cercato e seguito più che altro dall’Atalanta ma accostato anche alla Fiorentina, il brasiliano Ederson rappresenta sicuramente l’elemento più gettonato della Salernitana. Sembrava tutto fatto per il passaggio in nerazzurro e invece l’operazione ad ora sembra saltata, come confermato dal neo ds dei campani, Morgan De Sanctis:

“Non si sono realizzate le condizioni soddisfacenti per il calciatore nei confronti dell’Atalanta. L’operazione è momentaneamente bloccata. Ederson ha deciso di restare alla Salernitana, questa cosa mi fa enormemente piacere”.