Edul: “L’entourage di Lo Celso ha incontrato la Fiorentina ma non c’è accordo. Il Villarreal è la sua priorità ma gli spagnoli devono vendere”

Mentre i suoi compagni del Tottenham sono in campo per la prima di Premier, Giovani Lo Celso continua a pensare alla squadra in cui giocare nella prossima stagione. E in cima alle sue priorità c’è il Villarreal secondo quanto riportato dal giornalista di TyC Sports Gaston Edul. Gli spagnoli però devono vendere prima di poter fare un’offerta al club inglese e nel frattempo la Fiorentina ha incontrato il suo entourage ma per il momento senza raggiungere un accordo:

Villarreal es la prioridad para Gio Lo Celso pero el club no avanza porque tiene que liberarse de contratos para cumplir con el jugador y ofertar a Tottenham. Mientras tanto, ya hubo reunión de su círculo con Fiorentina. Sin arreglo aún. pic.twitter.com/VEZEckMJCk — Gastón Edul (@gastonedul) August 6, 2022