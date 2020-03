Emergenza Coronavirus: il grande gesto di un ex viola

Oltre che sul terreno verde, il trequartista sloveno dell’Atalanta Josip Ilicic ha lasciato il segno anche fuori dal campo. Lo sloveno ha deciso di donare all’Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo il pallone che si è aggiudicato con il poker messo a segno martedi in Champions League contro il Valencia.

L’ex viola ha voluto dimostrare la sua vicinanza, riconoscenza ed affetto per quanto medici, infermieri e volontari stanno facendo per combattere il Coronavirus: “Anche noi al vostro fianco, i nostri angeli, per vincere la partita più importante.

Ecco il post sul profilo Twitter dell’Atalanta: