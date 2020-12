Emergenza Covid in Inghilterra, il Wolverhampton fa sul serio: ecco le nuove restrizioni per i propri giocatori

La scoperta di una nuova variante del Covid-19 in Inghilterra mette in apprensione anche il calcio, in primo luogo la Premier League, tanto che alcuni club inglesi, onde evitare possibili focolai, sono pronti a prendere qualsiasi soluzione per evitare il peggio. Quest’oggi tramite le parole del tecnico Nuno Espirito Santo, il Wolverhampton, squadra di proprietà del cartellino dell’attaccante della Fiorentina Patrick Cutrone, è stata la prima società a fare sul serio: “Niente acquisti, vietata la spesa soprattutto al supermercato per evitare ogni possibile rischio di contagio.. Come riportato da Ansa, durante la conferenza stampa della vigilia della sfida contro il Tottenham, il tecnico portoghese ha poi continuato: “Dobbiamo evitare qualsiasi rischio perché abbiamo una rosa piccola e abbiamo già problemi con alcuni giocatori che non sono disponibili. Abbiamo personale a disposizione per fare la spesa e andare al supermercato al posto dei giocatori: non poteva permettersi di perdere qualcun’altro”

0 0 vote Article Rating