Emergenza difensiva per la Juventus poco prima del fischio d’inizio della gara contro la Fiorentina. Nel riscaldamento infatti si è fatto male anche Giorgio Chiellini. Al suo posto giocherà quindi Rugani in coppia con De Ligt. Bonucci è invece in panchina per un affaticamento al flessore.

Una difesa tutta inedita quindi quella dei bianconeri che si apprestano ad affrontare i viola con assenze di un certo calibro.