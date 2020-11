Emergenza in difesa per la Fiorentina? Pezzella ancora a parte, ma anche i “dubbi” nazionali

La Fiorentina di Mister Cesare Prandelli potrebbe dover rinunciare ancora a Capitan German Pezzella. Secondo quanto riporta Radio Bruno, infatti, l’argentino sta ancora lavorando a parte e nella difesa a quattro made in Prandelli potrebbe non esserci nella sfida di domenica al Benevento.

Non solo infortuni ma anche contatti con positivi possono mettere in crisi le strategia viola. La linea difensiva, sulla carta, dovrebbe essere composta da Caceres-Biraghi sulle due fasce e Milenkovic e Martinez Quarta centrali ma sia il serbo che il terzino dell’Uruguay hanno almeno un positivo in Nazionale.

Non è propriamente emergenza, ma Prandelli alla sua prima dopo il ritorno, dovrà metter mano alla linea difensiva.