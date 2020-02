Emergenza totale per il Milan: Pioli perde altri due giocatori in vista della Fiorentina

E’ un Milan in totale emergenza quello che Sabato sera arriverà al Franchi per sfidare la Fiorentina. Oltre ai problemi risaputi di Calhanoglu, e ai già indisponibili Musacchio e Biglia, arrivano altre brutte notizie per Pioli. Come riporta Gazzetta.it, infatti, gli esami strumentali hanno fatto emergere una lesione muscolare per Kjaer, oltre che una distorsione alla caviglia per il belga Saelemaekers. Emergenza generale e soprattutto in difesa, dunque, per un Milan che contro la Fiorentina dovrà quindi, inevitabilmente puntare sull’attacco. Il solito Ibra e, ovviamente, l’ex di turno Rebic.