Emergono altri dettagli sul possibile nuovo stadio: ecco quanto avrebbe intenzione di spendere Commisso

Stadio nuovo: si o no? Una domanda che ormai attanaglia la Fiorentina e i suoi tifosi da molti anni. L’arrivo di Commisso sembrava poter dare una svolta alla vicenda, ma dopo una partenza sprint del patron viola le acque sembrano essersi di nuovo calmate. Le intenzioni del presidente della Fiorentina sono chiare, tanto che avrebbe già in mente una somma ben precisa da investire per la nuova casa della Fiorentina. Commisso sarebbe disposto a spendere per il nuovo stadio una cifra che si aggira intorno ai 200 milioni di euro. L’investimento totale (compresi anche gli acquisti e il nuovo centro sportivo) raggiungerebbe così i 500 milioni di euro.