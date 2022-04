Emergono le cifre del trasferimento di Pulgar al Galatasaray: dall’accordo con la Fiorentina sull’ingaggio alle commissioni all’intermediario

Emergono alcuni dettagli relativi alla trattativa che ha portato nel mercato invernale il centrocampista della Fiorentina a trasferirsi in prestito in Turchia al Galatasaray, nonostante questa sua nuova avventura non stia andando come le parti avrebbero voluto.

A svelare i costi della trattativa è il portale CnnTurk.com. Il club viola ha versato 150 mila euro di commissione nelle casse di Ludovic Fattizzo, intermediario dell’operazione. I gigliati hanno girato così in prestito secco il centrocampista cileno per evitare di pagargli l’intero ingaggio di 1,2 milioni di euro. Il club turco invece, paga 750mila euro di stipendio al cileno e ha versato ben 75mila euro di commissioni generali.