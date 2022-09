Empoli e Fiorentina, tanto rumore per nulla: “L’ultimo contatto tra i due club tutt’altro che sereno”

A sorpresa, alla fine non c’è stata nessuna operazione di mercato tra Fiorentina e Empoli. La società viola nella notte tra mercoledì e giovedì ha tentato il blitz per Parisi, offrendo Zurkowski e Terzic: una proposta, però, che non è stata sufficiente per chiudere l’operazione.

Inoltre, secondo quanto si legge su La Nazione, l’ultimo contatto tra le due dirigenze non sarebbe stato serenissimo. Inaspettatamente è saltato il trasferimento del centrocampista polacco, che già si considerava di ritorno in maglia azzurra con piena soddisfazione sua e dell’allenatore Zanetti. Cosa è successo allora? Di sicuro non sembrano ai massimi i rapporti fra i due club toscani di Serie A, separati da pochissimi chilometri.