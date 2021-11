Empoli-Fiorentina: Come seguire la partita in DIRETTA TV

Non ci sarà doppia diretta televisiva per Empoli-Fiorentina. La partita, in programma sabato prossimo con inizio alle ore 15 al Castellani, sarà trasmessa unicamente, in esclusiva, su DAZN.

Per seguire il match, basterà cliccare sull’applicazione presente su smartphone, tablet, PC e Smart TV oppure su console di gioco adibite come la Playstation. La visione però, ovviamente, sarà a pagamento.

Se non avete accesso ai servizi di DAZN, vi ricordiamo che sarà possibile seguire, gratuitamente, la seguitissima diretta testuale di Fiorentinanews.com, con la descrizione delle azioni in tempo reale e i vostri commenti.