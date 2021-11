La Fiorentina si fa ribaltare clamorosamente dall’Empoli nel finale ed esce a mani vuote dal ‘Castellani’

Per aggiornare la pagina cliccate sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccate il tasto F5 se state utilizzando un computer.

Empoli-Fiorentina 2-1 (57′ Vlahovic, 87′ Bandinelli, 90′ Pinamonti)

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura (77′ Maleh), Torreira (84′ Amrabat), Duncan (45′ Castrovilli); Callejon, Vlahovic, Saponara (57′ Gonzalez).

90’+5 Finisce qui. Dopo essere andata in vantaggio nel secondo tempo con il gol di Vlahovic la Fiorentina incassa nel finale in tre minuti due gol dall’Empoli che torna così a vincere al ‘Castellani’. Una sconfitta clamorosa per i viola.

90’+4 Ci prova Vlahovic in area di testa, ma Vicario blocca il pallone.

90’+3 Assalto finale della Fiorentina con il tiro da fuori di Biraghi deviato dalla difesa dell’Empoli.

90′ Saranno 5 i minuti di recupero.

89′ Gol dell’Empoli. Contropiede dell’Empoli finalizzato da Pinamonti che evita la marcatura di Odriozola e deposita il pallone in porta. 2-1 clamoroso dell’Empoli in meno di due minuti.

87′ Gol dell’Empoli. Malinteso tra Terracciano, che sbaglia il tempo dell’uscita e la difesa viola, e il pallone torna disponibile per l’ex viola Bandinelli che sigla il gol dell’1-1.

84′ Altro cambio nella Fiorentina: esce Torreira, va in campo Amrabat.

83′ Colpo di testa di La Mantia sugli sviluppi di un calcio d’angolo, pallone che va sopra la traversa.

80′ Chiusura bellissima e tempestiva di Odriozola sul cross in area di Bajirami da destra! Una giocata che vale quasi come un gol.

77′ Altro cambio per la Fiorentina: esce Bonaventura, c’è Maleh.

74′ Che occasione per Milenkovic! Il suo colpo di testa esce di pochissimo fuori alla sinistra del palo della porta difesa da Vicario.

73′ Vlahovic serve Bonaventura sulla destra, il centrocampista viola prova il tiro diretto in porta ma il pallone finisce alto.

70′ Altri due cambi per l’Empoli: escono Parisi e Di Francesco, vanno in campo Marchizza e La Mantia.

67′ Ritmi in campo sempre più intensi, con l’Empoli che sta cercando di fare più pressing possibile.

64′ Fallo di Tonelli su Gonzalez lanciato verso la porta. Cartellino giallo per lui.

62′ Empoli che sta provando a reagire al gol incassato, ma la Fiorentina sembra in pieno controllo della gara.

59′ Doppia sostituzione anche nell’Empoli: escono Cutrone e Henderson, ci sono Bajrami e Bandinelli.

58′ Cambio nella Fiorentina: esce Saponara, è il momento di Gonzalez!

57′ GOOOOL!!!!! Vlahovic!!!!! Il numero 9 viola allarga per Callejon sulla destra, che a sua volta scarica il pallone rasoterra davanti alla porta e il bomber viola lo ribadisce in reta in scivolata! 1-0 per i viola, bella azione!

53′ Saponara serve Bonaventura che dal limite dell’area va al tiro, conclusione deviata e pallone che finisce tra le braccia di Vicario.

51′ Prima ammonizione della gara: cartellino giallo a Torreira per un fallo a centrocampo su Ricci.

50′ Tiro verso il secondo palo di Saponara, pallone che finisce però alto.

48′ Bella giocata di Castrovilli che serve in profondità un pallone per Vlahovic, ma Vicario lo anticipa in uscita.

45′ Il secondo tempo inizia con una sostituzione per la Fiorentina: esce Duncan, va in campo Castrovilli.

45′ Il primo tempo finisce per 0-0 tra Empoli e Fiorentina, con i viola che hanno avuto comunque alcune occasioni da gol.

45’+1 Torreira smista a destra per Odriozola che dopo la sua falcata serve Callejon che con un tiro-cross accarezza quasi la traversa.

45′ Saranno 3 i minuti di recupero.

43′ Occasione per Martinez Quarta sottoporta dopo la spizzata sbagliata di Luperto, ma Vicario fa prontamente suo il pallone.

42′ Non ce la fa a proseguire il viola in prestito Zurkowski dopo essere scivolato sul fondo in occasione di un’azione offensiva, va in campo Haas.

39′ Ci prova l’Empoli con una folata in attacco, ma il pallone servito nel mezzo diventa subito preda della difesa viola.

36′ Traversone dalla sinistra, va Bonaventura di testa non trovando la porta ma mandando il pallone fuori di poco.

33′ Traversa della Fiorentina! Bonaventura calcia dalla distanza, il pallone viene deviato dalla testa Parisi sulla traversa.

32′ Altra opportunità per la Fiorentina, con Callejon che serve nel mezzo per Martinez Quarta che marcato in area dagli avversari calcia altissimo.

30′ Occasione per la Fiorentina! Conclusione di Saponara da appena fuori area, para e devia il pallone Vicario.

27′ DI Francesco dalla trequarti va a servire sulla destra l’accorrente Zurkowski, ma Duncan lo chiude tempestivamente al momento del tiro.

25′ Il gioco riprende dopo alcuni minuti per una botta presa da Torreira. Nel frattempo a Empoli si è scatenato un nubifragio, terreno di gioco che si fa più pesante.

22′ Tentativo in contropiede dell’Empoli con l’ex viola Cutrone che va al tiro rasotterra, blocca il pallone Terracciano.

18′ Sul ribaltamento di fronte ci prova Henderson concludendo verso la porta, è attento Terracciano.

17′ Calcio d’angolo per la Fiorentina, con Biraghi che crossa per Martinez Quarta, sponda di testa per Milenkovic che va in elevazione sottoporta, para però Vicario.

14′ Fase difensiva dell’Empoli al momento impeccabile, Vlahovic non ancora trovato modo di agire verso la porta.

11′ Bonaventura prova il passaggio tra le linee per Vlahovic, pallone un po’ lungo sul quale il numero 9 viola non arriva.

8′ Fase di studio per entrambe le squadre, con tanti lanci lunghi sia da una parte che dall’altra.

5′ Doppia occasione per la Fiorentina! Bolide da fuori di Biraghi, respinge corto Vicario e il pallone torna dispobibile per Callejon che però non indirizza il pallone in porta!

2′ Prima iniziativa dell’Empoli con il colpo di tesa di DI Francesco, fa suo il pallone Terracciano.

1′ Inizia la gara al ‘Castellani’! Forza viola!

La continuità, quella cosa che fa la differenza tra i fuochi di paglia e le squadre solide, è quanto ricerca la Fiorentina già oggi ad Empoli, dopo la splendida serata di sette giorni fa ed il successo spettacolare contro il Milan. Torna il derby con l’Empoli a distanza di due stagioni, l’ultima volta fu un brutto pomeriggio per la squadra viola, sconfitta per 1-0 e a fortissimo rischio retrocessione. Anche allora c’era Andreazzoli in panchina, che oggi si confronterà con Italiano: appuntamento alle 15 al ‘Castellani’, agli ordini del sig. Sacchi di Macerata. Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale, con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara.

