Ennesima bocciatura per l’ex Fiorentina Pjaça: l’Empoli lo mette sul mercato dopo appena sei mesi

Una carriera che poteva essere e non è stata quella di Marko Pjaça, attaccante passato anche dalla Fiorentina con scarsi risultati. Da anni ormai il croato, tanto talentuoso quanto discontinuo anche per via degli infortuni, girovaga per l’Italia alla ricerca della giusta sistemazione che, puntualmente, non arriva.

Anche l’Empoli, squadra in cui milita attualmente, non è soddisfatto delle sue prestazioni e sta riflettendo sul da farsi. Molto probabilmente Fabrizio Corsi cercherà di cedere Pjaça già a gennaio, per puntare tutto sul giovane Baldanzi e sull’esperienza di Caputo, che potrebbe arrivare dalla Sampdoria in cambio di Lammers. Ennesima bocciatura dunque per Pjaça, il cui treno francamente sembra ormai passato in maniera definitiva.