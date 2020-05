Entra la Juventus e spiazza Fiorentina e Besiktas sul ‘Neymar colombiano’

Jorge Carrascal continua ad essere uno dei giocatori più ‘chiacchierati’ del Sud America. Tante sono le voci di mercato che lo riguardano. Su AS Colombia si legge come la Juventus abbia spiazzato la concorrenza di Fiorentina e Besiktas su quello che viene chiamato il ‘Neymar colombiano’, mettendo sul tavolo dei dirigenti del River Plate (la formazione dove gioca attualmente), addirittura il nome di Higuain. In sostanza il centravanti potrebbe essere indirizzato verso il club di Buenos Aires, in cambio della prelazione su determinati talenti presenti in rosa. A cominciare ovviamente proprio da Carrascal. Un’operazione che potrebbe ricordare quella fatta dai bianconeri qualche anno fa con Tevez che fu ceduto al Boca Juniors.