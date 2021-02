Eppure a Roma continuano a spingere Petrachi verso la Fiorentina…

Le voci su Gianluca Petrachi si accavallano, nel giorno dopo la vittoria della causa contro la Roma che lo licenziò diversi mesi fa per “ingiusta” causa. Da gennaio è lui spesso il nome più ricorrente per il futuro della Fiorentina, sebbene in casa viola si sia ancora in fase di riflessione per ciò che accadrà anche sul campo. E’ tutto da vedere, come abbiamo già scritto, che Pradè veda chiudersi il suo rapporto con il club di Commisso ma è in fase di valutazione anche un’integrazione a livello societario. E anche oggi Il Messaggero descrive come “probabile” il matrimonio tra la Fiorentina e Petrachi, ora che l’ex ds giallorosso è ufficialmente libero da contenziosi e rapporti precedenti.

