Equilibrio cercasi

Una partita, quella di oggi pomeriggio contro la Juventus, che ha un valore particolare per la squadra di Italiano, reduce da molte critiche dopo la sconfitta di Udine. Turnover, non turnover. Stanchezza e lucidità. Questa squadra ha bisogno di trovare il suo equilibrio e per farlo, devono salire in cattedra quei giocatori che hanno qualcosa in più.

Come sottolinea il Corriere Fiorentino, vari Sottil, Dodô, Jovic. Tutti devono dare una buona risposta in campo e giocarsi le loro possibilità. Chiuso il mercato, adesso la parola spetta al campo e vincere è l’unico rimedio possibile ad ogni problema.