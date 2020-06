Escluse lesioni per Tonali, ma la sua presenza contro la Fiorentina rimane in forte dubbio

Secondo quanto riportato dal Corriere di Brescia gli esami strumentali non avrebbero rilevato lesioni al polpaccio di Sandro Tonali, che nell’amichevole contro l’Udinese di due giorni fa aveva preso una botta che aveva spaventato tutti. Condizioni quindi migliori di quello che si era temuto, ma la sua presenza contro la Fiorentina rimane in forte dubbio. Oltre a lui il Brescia dovrà fare a meno sicuramente di Chancellor e Cistana, i due difensori centrali titolari. Torregrossa in dubbio.

