ESCLUSIVA – Due giorni di fitti colloqui tra Fiorentina, Milenkovic e Ramadani. Incontri in un hotel del centro. I viola vogliono certezze. FOTO

Due giorni di fitti colloqui. Sono quelli andati in scena tra la Fiorentina, il difensore viola, Milenkovic e l’entourage del giocatore tra ieri e questa mattina.

Tutto si è svolto all’interno di un noto albergo del centro. Il primo meeting ieri pomeriggio alla presenza del dg Barone, del ds Pradè, di Milenkovic e di Ramadani. E a questo primo incontro ha presenziato anche il tecnico Italiano.

Stamani, come detto il bis, con le parti che si sono incontrate a colazione. Presenti Pradè, Barone, Ramadani e il fratello del noto procuratore e anche lo stesso Milenkovic. Un colloquio durato 40 minuti circa.

Quanto ai contenuti, un quadro di fondo è possibile farlo. Intanto è stato fatto un punto della situazione. La Fiorentina vorrebbe avere la certezza di risolvere una volta per tutte questo caso prima dell’inizio della stagione e non certo trascinarselo fino agli ultimi giorni di mercato. E’ noto poi il fatto che Italiano vorrebbe che il centrale rimanesse in viola, una richiesta già fatta alla dirigenza e probabilmente anche al procuratore, che è lo stesso che si occupa dei suoi affari. E la possibilità di un nuovo rinnovo di contratto da parte dell’ex Partizan c’è ancora. (ha collaborato Stefano Del Corona)