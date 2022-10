ESCLUSIVA – Si va verso la conclusione del rapporto tra la Fiorentina ed il preparatore dei portieri Porracchio. Ecco il sostituto, niente promozione per Rosati

A sorpresa, in modo totalmente improvviso, si stanno per separare le strade della Fiorentina e del preparatore dei portieri Angelo Porracchio. Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com al posto dell’uscente Porracchio arriva la promozione per Massimiliano Benassi, preparatore dei portieri della Primavera gigliata. Al posto di Benassi, salirà Matteo Testi dall’Under 17.

Farà da spalla al nuovo preparatore l’ex portiere viola Antonio Rosati, già nello staff della prima squadra dopo la recente rescissione del contratto. Il classe ’83 non ha ancora il patentino per svolgere il ruolo. La Fiorentina fa sapere che la situazione è in via di definizione.