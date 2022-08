Esodo olandese al Franchi: il Twente deve contenere il fervore dei tifosi in vista della gara contro la Fiorentina

Firenze deve prepararsi a un carico importante di olandesi, che arriverà giovedì. Fiorentina-Twente, andata dei play-off di Conference League, è una sfida attesissima da una parte e dall’altra. I tifosi ospiti sono pronti a invadere l’Artemio Franchi per sostenere la propria squadra: il settore a loro dedicato è del tutto esaurito.

Il Twente aveva già reso noto di aver venduto i 2200 biglietti messi a disposizione per gli olandesi (LEGGI QUI). Inoltre, la società biancorossa ha raccomandato i suoi tifosi di non invadere la reception del De Grolsch Veste (lo stadio di Enschede) di telefonate. L’appello è arrivato su Twitter: tutti i tagliandi venduti arriveranno stasera ai paganti. Una comunicazione che lascia intendere l’entusiasmo dei tifosi del Twente per la trasferta a Firenze.