Esperienza contro gioventù: la doppia idea della Fiorentina per la difesa. Ma c’è un Rugani voglioso di aprire un ciclo

Qualcosa cambierà al centro della difesa della Fiorentina, con un Pezzella tutto sommato in bilico dopo una stagione non propriamente eccelsa e l’esigenza di integrare il reparto con un giocatore mancino. Secondo il Corriere dello Sport-Stadio le idee del club viola sono due in particolare: da un lato c’è la suggestione Jan Vertonghen, classe ’87 e il cui contratto scadrà al termine di questa stagione (e per questo la concorrenza è alta ed onerosa). Dall’altro Daniele Rugani (in realtà un destro) che dalla Juve andrebbe via in caso di progetto da aprire altrove: e la Fiorentina in tal senso farebbe al caso suo. L’esperienza dunque, contro la gioventù del centrale ex Empoli, per alzare il livello del reparto difensivo.

0 0 vote Article Rating