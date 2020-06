Esposito: “Chiesa deve essere più continuo e segnare di più. E’ un esterno, da punta è sacrificato”

L’ex attaccante Mauro Esposito ha parlato a TMW Radio, soffermandosi anche su quello che a suo parere è il prospetto più interessante della Serie A: “Siccome amo gli esterni, mi piace molto Chiesa della Fiorentina. Se riuscisse ad essere più continuo nelle prestazioni, ed anche con qualche gol in più, può diventare un grande giocatore di cui potrebbe beneficiare anche la Nazionale. Ha dribbling, forza, taglia al centro ed ha un bel tiro. Però magari ti fa tre partite buone e due di basso livello. Io lo farei giocare sempre esterno: ha una resistenza tale da poter fare tutta la fascia, sa puntare gli avversari e calciare, se gioca laterale può diventare completo. Da seconda punta, spalle alla porta, per me è un po’ sacrificato

