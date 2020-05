Essere, o non essere, è questo il dilemma Patrick

“To be, or not to be, that is the question”, recita così una delle frasi più celebri dell’Amleto di William Shakespeare. Una domanda che oggi potrebbe descrivere la situazione di Patrick Cutrone in viola: essere o non essere l’attaccante della Fiorentina del futuro? Nella sua intervista odierna sui canali social della Fiorentina il ragazzo ha ribadito ancora una volta il grande feeling che lo lega sia ai compagni che alla tifoseria. Nonostante le prestazioni non abbiano convinto del tutto, Cutrone è stato fin da subito accolto molto bene da tutto l’ambiente viola, nella speranza di vedere un vero nove in maglia viola. Dall’altra parte però c’è un dubbio che riguarda il suo futuro a Firenze. La Fiorentina ha cercato un altro centravanti per la prossima stagione e se davvero dovesse arrivare uno tra lui e Vlahovic potrebbe/dovrebbe dire addio (seppur in prestito).

C’è da dire che il gioco di Iachini non si adatta molto bene alle caratteristiche di Cutrone, che predilige molto gioco e dinamismo. Poi del resto se le palle là davanti non arrivano, diventa difficile mettersi in mostra. Da qui alla prossima stagione di acqua ne passerà sotto i ponti, visto che ancora c’è da finire quella di quest’anno e le cose potrebbero cambiare anche in casa Fiorentina su più fronti. Essere, o non essere, un dilemma che sarà risolto ad estate inoltrata.