Eterno Joaquin: l’ex Fiorentina ha firmato un nuovo contratto

Joaquin non lascia… ma raddoppia. L’ex giocatore della Fiorentina, visto dalle nostre parti dal 2013 al 2015, ha rinnovato il proprio contratto con il Real Betis fino al 2022. Lo spagnolo compirà 40 anni il 21 luglio, ma non ha la minima attenzione di appendere gli scarpini al chiodo. In stagione ha disputato ventisette partite, arricchite da due gol e cinque assist.

Di seguito il tweet con cui il club andaluso ha annunciato il rinnovo di Joaquin: