Europa League, una spenta Lazio non va oltre il pari in Austria. L’Helsinki ferma il Ludogorets e fa un favore alla Roma di Mourinho

Serata di Conference League ma anche ovviamente di Europa League. Non va oltre il pari in Austria la Lazio di Maurizio Sarri. Lo Sturm Graz ferma sullo 0-0 la squadra biancoceleste. Nel primo tempo Provedel è costretto a compiere diverse parate importanti, mentre nella ripresa la Lazio segna con il solito Immobile: è però fuori gioco ed il gol è annullato. Lazio che si porta momentaneamente in vetta nel proprio girone a quota 4 punti a pari merito con lo Sturm Graz, ma stasera l’eventuale vincente tra Feyenoord e Midtjylland può portarsi a quota 6 e passare al comando.

Il pari tra Helsinki e Ludogorets favorisce la Roma, che affronta alle 21.00 il Betis all’Olimpico ed in caso di vittoria potrà agganciare gli spagnoli al primo posto. Bulgari avanti con Tissera nel primo tempo, per l’Helsinki pareggia la vecchia conoscenza del calcio italiano Perparim Hetemaj, ex Chievo, Brescia, Benevento e Reggina. Roma che si trova così ora solo ad una lunghezza dal Ludogorets che sale a 4 punti.