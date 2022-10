Europa ‘sistemata’, ora tocca al campionato. La Fiorentina ha una missione

Il girone di Conference League, per la Fiorentina, non è più il problema che rappresentava un mese fa. La duplice vittoria contro l’Heart of Midlothian rappresenta il definitivo cambio di passo in campo europeo, ma c’è anche tanto altro da sistemare. Perché la classifica di Serie A non può e non deve essere soddisfacente.

Come scrive il Corriere Fiorentino, l’obiettivo di Italiano, che ha sempre preferito i fatti alle parole, è conquistare punti vitali nei prossimi sei impegni. Dopo il Lecce, saranno Inter, Spezia, Sampdoria, Salernitana e Milan: un calendario tosto, ma pregno anche di sfide alla portata. Già da domani, l’imperativo deve essere ripartire e mettere la freccia almeno sulla parte sinistra della classifica.