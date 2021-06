Europei: la Francia davanti a tutti, con Benzema ma senza Ribery

Con il finire della stagione di calcio per club, che ha regalato i suoi ultimi echi con la vittoria della Champions League da parte del sorprendente Chelsea di Thomas Tuchel, si apre ora la stagione di Euro 2020. Un torneo che avrebbe dovuto disputarsi lo scorso anno e che invece si disputerà ora tra i mesi di giugno e luglio, pur mantenendo nel nome la denominazione originale prevista per l’edizione del 2020.

La Francia ed Euro 2020: è questo il grande binomio con cui si apre la massima rassegna continentale per Nazionali. La selezione transalpina guidata da Didier Deschamps, infatti, è la grande favorita per sollevare la coppa: il percorso per farlo sarà tosto, anche perché il girone F in cui sono inseriti i galletti francesi presentano anche due Nazionali di massimo livello come Germania e Portogallo, insieme all’Ungheria. Una tra le tre blasonate Nazionali dovrà anzitempo abbandonare il torneo, con grande felicità degli altri competitor che si qualificheranno dagli altri gironi, ma è presumibile che la Francia riuscirà in ogni caso a proseguire fin da subito il proprio cammino.

La Francia è un’autentica potenza di fuoco e fucina di enorme talento. Dopo gli Europei del 2016, disputati in terra francese, persi sfortunatamente in finale ai danni del Portogallo ma dove comunque si era cominciato a intravedere il livello di questo nuovo ciclo calcistico della Nazionale, i Mondiali del 2018 sono stati assolutamente dominati dalla Francia, che ora puntano a continuare il loro ciclo glorioso con questi Europei e i prossimi Mondiali in Qatar.

Fa impressione vedere i nomi che non sono stati chiamati da Deschamps in vista degli Europei: Theo Hernandez, Martial, Payet, Camavinga. Non sono stati chiamati in causa i giocatori della Fiorentina Eysseric e Ribery (quest’ultimo ormai da tempo fuori dal giro della nazionale francese).

Una truppa francese che ha visto una grande novità: se già il reparto offensivo della Francia è indiscutibilmente il più forte al mondo, potendo contare su Griezmann e Mbappè accompagnati alternativamente da Coman, Dembelè e Giroud, in questa edizione degli Europei i transalpini hanno ritrovato pure Karim Benzema. Escluso da diversi anni per motivi e scelte comportamentali che avevano chiamato in causa anche il giocatore viola Ribery, dopo scandali sessuali da cui i due erano stati assolti e dopo un secondo episodio in tal senso che aveva coinvolto anche il compagno Valbuena, Deschamps ha deciso di richiamare in Nazionale quello che in questa stagione è stato il miglior centravanti del mondo, uno dei migliori degli ultimi quindici anni.

Ecco perchè un tridente Griezmann Mbappè Benzema non può di certo far dormire sonni tranquilli alle difese avversarie, anche perchè sono accompagnati da un centrocampo di livello stellare composto da Pogba e Kantè. Insomma, se è vero che tante compagini nazionali arrivano agli Europei in uno stato di forma esaltante, la Francia parte comunque un gradino avanti a tutti: la selezione transalpina è la grande favorita non solo di questo Europeo, ma anche delle competizioni dei prossimi anni.