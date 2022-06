De Silvestri rinnova con il Bologna: farà un altro anno in rossoblu

Per l’ex calciatore della Fiorentina Lorenzo De Silvestri, non è ancora finita l’esperienza in Serie A. Attraverso una nota ufficiale diffusa sul sito e su tutti i canali social, il Bologna FC ha comunicato di aver prolungato il contratto del terzino classe 1988 fino al 30 giugno 2023.

Per De Silvestri, sarà la terza stagione con i felsinei, nonché la quinta esperienza nel massimo campionato italiano: ha giocato anche con le maglie di Lazio, Fiorentina, Sampdoria e Torino. Dopo un periodo in cui la sua avventura in rossoblù sembrava giunta al termine, il club lo ha trattenuto ancora per un anno.