Ex Viola, Pjaca non trova fortuna neanche al Torino: la decisione sul riscatto e il suo futuro

Quella dell’ex Fiorentina Marko Pjaca è un’altra occasione mancata. Tre goal in 26 presenze in stagione sono troppo poco per convincere il Torino ad esercitare il diritto di riscatto. L’avventura del croato all’ombra della Mole si conclude dopo appena una stagione. Il club di Cairo ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto di 7 milioni di euro concordato con la Juventus. A riportarlo è goal.com.

Davide Vagnati e la dirigenza del Torino hanno deciso di non confermare il trequartista classe 1995. Le qualità tecniche dell’ex n°10 Viola non sono state sufficienti a compensare l’enorme quantità di problemi fisici. Adesso Pjaca farà ritorno alla Juve in attesa di conoscere il suo futuro.