Eysseric: “Accettai la Fiorentina per iniziare una nuova vita ma era dura restare a Firenze senza giocare. So di essere forte tecnicamente”

Ha parlato per la prima volta da ex Valentin Eysseric, in prestito al Verona in attesa di capire se potrà tornare in campo con i gialloblu o se tornerà alla Fiorentina, in caso di chiusura anticipata della stagione: “Quattro anni fa giocavo a Nizza, avevamo una bella squadra e arrivammo terzi in campionato. Feci una buona stagione. All’inizio volevo restare, ma mi mancava un anno di contratto e per il rinnovo chiedevo tre anni in più. A Nizza però è complicato, per questioni economiche e per il progetto, perché vogliono una squadra sempre giovane. Ricevetti la proposta della Fiorentina e accettai, per iniziare una nuova vita con la mia famiglia. Non è semplice: nuova lingua, nuovi tifosi, nuova squadra. Verona? Sono venuto qui perché giocavo poco a Firenze, era difficile rimanervi senza giocare. Sono arrivato in Italia tre anni fa e ho giocato poco, sono andato in prestito al Nantes, e poi a Verona. In molti mi dicono che sono forte tecnicamente. So di esserlo, ma nel calcio moderno non basta. Devo lavorare fisicamente, devo migliorare l’aspetto tattico. Lavoro sempre per la squadra, non sono un giocatore egoista”.