Eysseric in campo con due squadre nella stessa giornata, ma non è il primo caso. I dettagli

Nelle ultime ore sta facendo scalpore il caso di Valentin Eysseric. Il centrocampista dell’Hellas Veronaha giocato la 17esima giornata di campionato sia con la maglia della Fiorentina che con quella degli scaligeri (LEGGI QUI). E la Lazio, che ha affrontato la banda di Juric mercoledì, sta valutando di fare ricorso. Rispetto a quanto detto dagli addetti ai lavori però, quello di Eysseric non è il primo caso in materia. Anche Tomas Rincon infatti, come verificato da Fiorentinanews.com, ha giocato la stessa giornata di campionato con due squadre.

Nella stagione 2016-17 ha giocato la 18esima di campionato con il Genoa, partendo da titolare nella sconfitta casalinga (0-1) contro la Roma. Nel mercato di gennaio poi, il venezuelano si trasferisce alla Juventus e l’8 febbraio scende in campo con i bianconeri nella vittoriosa trasferta (0-2) contro il Crotone nel recupero del 18esimo turno di Serie A. Rincon ieri, Eysseric oggi: due casi praticamente identici.