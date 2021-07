Eysseric saluta Firenze: “Ringrazio di cuore Pioli e Prandelli. Arrivederci e Forza Viola” FOTO

Dopo l’ufficialità arrivata nelle scorse ore del suo approdo al Kasimpasa, club che milita nella Liga turca, l’ex centrocampista della Fiorentina Valentin Eysseric ha voluto lasciare un messaggio ai fiorentina e ringraziare due degli allenatore avuti in maglia viola. Queste le sue parole pubblicate con un post su Instagram: “Sono molto orgoglioso e felice di firmare al Kasimpasa SK. Grazie alla società per la fiducia e per l’accoglienza, mi sento già come a casa ! E una bellissima avventura per me, e darei tutto per questa squadra e rendere orgogliosi il club e i tifosi. Non vedo l’ora di iniziare la stagione. Volevo anche ringraziare con il cuore Mister Pioli e Mister Prandelli per la fiducia, i miei ex compagni della Fiorentina del loro aiuto perché hanno sempre creduto in me nel momento difficile. Ringrazio anche lo staff medico e i magazzinieri con cui ho lavorato 4 anni. Grazie ai tifosi Viola per loro sostegno incondizionata di questa maglia. Arrivederci, forza Viola!”

Ecco il post in questione: