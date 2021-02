Eysseric: “Una vittoria anche di chi gioca meno. Siamo tutti fratelli e ci meritiamo di risalire in classifica”

Valentin Eysseric è stato uno dei protagonisti nell’affermazione della Fiorentina contro lo Spezia: “Quando siamo entrati nel secondo tempo la partita è cambiata. E’ una grande vittoria del gruppo ed anche di chi parte dalla panchina e gioca un po’ meno. Con Castrovilli e con Borja Valero mi sono trovato bene a centrocampo. Stiamo lavorando tanto per risalire la classifica e ce lo meritiamo”.

E ancora: “Mi trovo bene a fare il “dieci”, il trequartista dietro l’attaccante, posso alzare la squadra in questa posizione. Il mister mi fa lavorare tanto in allenamento. E’ importante per me fare bene il primo passaggio o il primo controllo, per continuare bene. Siamo tutti fratelli in questo gruppo, sappiamo che siamo in difficoltà”.