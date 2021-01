Eysseric vuol rimanere ancora alla Fiorentina. Aria di trasferimento per Montiel

Per Pradè il mercato in entrata della Fiorentina è chiuso. Ma in uscita qualcosa si muove. Eysseric ha di fatto annullato ogni possibilità di andare a Crotone. Potrebbe esserci una prospettiva Parma per lui, ma il francese, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, vorrebbe rimanere ancora a Firenze, nonostante qui sia solo un’alternativa.

Anche il giovane Montiel potrebbe trovare una nuova sistemazione da qui alla fine del mercato. Dopo il gol decisivo realizzato in Coppa Italia nella trasferta di Udine ci attendevamo più spazio per lui in campo, ma in realtà Prandelli non gliene ha mai dato. Per questo potrebbe essere importante per lui andare altrove per trovare minutaggio e provare a crescere ulteriormente.