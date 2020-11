F.Galli: “L’assenza di Ibrahimovic sarà un banco di prova per tutti ma sono fiducioso”

E’ praticamente certa l’assenza di Zlatan Ibrahimovic domenica pomeriggio quando Milan e Fiorentina si sfideranno a San Siro alle ore 15. Filippo Galli, ex rossonero, ha parlato così dell’assenza dello svedese a tuttomercatoweb.com: “Ibra è stato determinante ma credo che il lavoro della società e dello staff siano altrettanto importanti. Ora dovremo farne a meno per un po’ e sarà un banco di prova per tutti. Sono fiducioso”. Un Milan che contro la Fiorentina farà a meno del suo campione per la prima di almeno tre partite…

