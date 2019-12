Faccenda: “Iachini un ridimensionamento per la Fiorentina? E chi c’è a giro? Firenze grande opportunità per lui”

Mario Faccenda e Giuseppe Iachini sono stati compagni di squadra alla Fiorentina alla fine degli anni Ottanta. L’ex difensore viola, intervistato da Radio Sportiva, ha espresso il proprio commento sull’approdo dell’ex compagno sulla panchina gigliata in sostituzione di Vincenzo Montella: “Iachini ridimensionamento per la Fiorentina? Chi c’è a giro? Non è così facile fare in una settimana un cambio in panchina… Firenze per lui è una grande opportunità”.