Facchinetti: “Tifo Atalanta ma sono legato a Firenze, peccato vedere la Viola così in basso. Muriel? A Bergamo ha trovato terreno fertile per il suo talento”

Il cantante e membro dei Pooh, nonchè tifoso dell’Atalanta Roby Facchinetti ha parlato a Radio Bruno Toscana della partita tra i nerazzurri e la Fiorentina: “Io ho abitato per dieci anni in provincia di Firenze, nei pressi di Pontassieve. Lì sono nati tre album importantissimi dei Pooh. Inoltre il mio amico e collega Riccardo Fogli è fiorentino, per cui anche se tifo Atalanta sono legato alla città di Firenze“.

E poi ha aggiunto: “Muriel? Sta riuscendo ad esprimersi al meglio a Bergamo: evidentemente nella città e nel gruppo si è creato un bel clima e lui ha trovato terreno fertile per il suo talento. Grande merito è anche di Gasperini, che se ricordate all’inizio del suo ciclo stava per perdere la panchina dopo poche giornate. La Fiorentina? E’ un peccato vederla così in basso. Storicamente la Viola è sempre stata una squadra da primi dieci posti: si deve risollevare adesso, per la storia che ha. E’ tutta una questione di cicli, a volte”.